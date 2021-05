De multiples manières pour souhaiter une bonne fête aux mamans

FJO. avec E-M Golabkan, R. Lami, Ch. Martial, P.-H. Schol & L. Gaydu •

N'en doutez surtout pas, ce jour encore plus que tous les autres de l'année, et encore plus dans une année de restriction sanitaire, est aussi, par essence même, celui de la fête des fleuristes. Presque comme un passage obligé un tel jour, pour beaucoup, c'est le jour par excellence pour s'exprimer avec des fleurs... Et ce dimanche matin, les fleuristes n'ont pas chomé.

Cependant les fleurs, ne sont pas l'unique langage pour une telle fête et les artistes ne manquent jamais d'imagination pour proposer d'autres voies et moyens pour gratifier les fêtées.

Monique Montout achoisi de faire des objets d'arts à partir de matériaux de récupération. Après avoir sublimé le bois flottant pendant une decennie, comme support de décors pour les plantes, elle s'est attaquée depuis deux ans aux très polluants pneus en caoutchouc qu'elle transforme à l'aide de plasticiens confirmés.

Pour sa part, le musicien et compositeur guadeloupéen Jean Benoît, a voulu rendre hommage à sa maman qu’il n’a pas connu en partageant un titre composé pour l’occasion. Sorti, il y a quelques jours ‘’ A la mémoire d’une mère inconnue ’’ est un cadeau à tous ceux qui ont perdu leur maman trop tôt

Christelle Martial

Et notez que vous pouvez découvrir ce titre ‘’A la mémoire d’une mère inconnue’’ de Jean Benoît en diffusion sur nos antennes radio

Avec tout cela, avec ou sans fleurs, en chansons, en pneus ou en mots : Bonne fête des mères !....