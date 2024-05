DEBAT. "Guadeloupe : Regards citoyens" ce jeudi 30 mai à 20h25 sur Guadeloupe la 1ère

Le débat de la Rédaction, ce dernier jeudi de la saison portera sur la société guadeloupéenne. Quel regard portez-vous sur cette société ? Quelles sont vos attentes, vos espoirs ? "Guadeloupe : Regards citoyens" c'est ce soir à 20h25, sur Guadeloupe la 1ère, un débat présenté par Ludivine Guiolet-Oulac.

Tout au long de cette saison médiatique, Guadeloupe la 1ère a proposé au public des débats de société imposés par la marche et le fonctionnement, parfois compliquée de la communauté Guadeloupéenne. Les grands sujets de la vie locale ont en effet permis à des spécialistes d’échanger leurs idées sur les thèmes qui font le quotidien de l’archipel Guadeloupéen.

Pour le dernier débat de la saison, la rédaction a choisi d’ouvrir une fenêtre sur la société civile. C’est ainsi que notre rendez-vous de ce mois de mai portera sur le regard que des Guadeloupéens portent sur notre quotidien.

Ces dernières années, les plateformes numériques ou encore les réseaux sociaux ont permis au plus grand nombre de s’approprier l’espace public avec des sujets qui font l’actualité ou pas. Un exercice qui a favorisé la libération de la parole et permis aux uns et aux autres de se faire une idée sur tel ou tel propos.

Notre débat permettra à des acteurs spécialistes dans leur secteur ou simple citoyen d’échanger sur leur vision de la Guadeloupe. Celle d’aujourd’hui, et surtout celle de demain.

Nos invités en plateau, répondront aux questions de Ludivine Guiolet.

"La Guadeloupe, un héritage à transmettre"

Les échanges seront précédés d’un magazine intitulé "La Guadeloupe, un héritage à transmettre" proposé par François-Joseph Ousselin.

Le débat sera suivi d’un échange interactif, en radio, pendant 30', dans l’émission "Parole de nuit" présentée par Jordan RIZZI.

LES INVITÉS :