Démonstration de force réussie pour le LKP

Deux "sanblés" simultanés étaient organisés ce samedi matin par les organisations et sympathisants du mouvement social en cours. Une réponse à l'appel de la mobilisation prônée par le LKP et qui s'est traduite par un rassemblement de masse aussi bien à Pointe-à-Pître qu'à Basse-Terre

FJO. avec C. Ledézert et Ch. Danquin •

Des milliers de personnes dans les rues du Chef-lieu tout d'abord puis sur les routes des Abymes un peu plus tard, une mobilisation de masse que seules les périodes de carnaval peuvent générer.

Aux côtés du LKP, plusieurs organisations politiques ou associatives avaient lancé le mot d'ordre de mobilisation, relayées en cela par de nombreux groupes carnavalesques.

L'assurance en tout cas de donner au mouvement de ce samedi un aspect identitaire auquel les Guadeloupéens sont toujours sensibles.

Manifestation de Basse Terre • ©J-M. Firpion



Et de fait, particulièrement la manifestation organisée entre le CHU et Dothémare, a rappelé à la Guadeloupe les grandes heures du LKP, lorsque le mouvement avait réuni plus de 60 000 personnes dans les rues de Pointe-à-Pître. Mais ce samedi, même si on ajoute ceux de Basse-Terre à ceux des Abymes, il y en avait malgré tout 10 fois moins qu'en 2009. Même si le succès de la mobilisation est indéniable.

Pour autant, comme d'ailleurs la grève générale lancée le 15 novembre par les associations et syndicats membres du LKP, les motivations des uns et des autres dépassaient largement la seule question de l'obligation vaccinale ou du passe-sanitaire. Puisque désormais, il s'agit de mettre en avant tous les maux de la société guadeloupéenne et leur donner des solutions pérennes.

©Christelle Théophile

Une démonstration de force qui permet au LKP, soutenu plus que jamais par les mouvements nationalistes, de démontrer s'il le fallait sa popularité et le poids de ses prises de position. En clair, rien ne peut se faire ou se décider sans son aval.

©Guadeloupe

Un message de la rue qui ne manquera pas d'orienter les suites qui seront données dans les prochains jours, au mouvement social et aux éventuelles discussions et négociations qui pourraient se tenir dès lundi.