Le département d’ingénierie de l’Université des Antilles recrute

Cette filière propose depuis 2012 deux cursus : Génie de l’environnement et Génie des systèmes énergétiques : Seulement la crise sanitaire, liée à la pandémie du Coronavirus, a quelque peu bousculé cette phase de recrutement.

Laurence Romana, directrice de l’école d’ingénieur

Les responsables de la formation souhaitent communiquer sur ces formations qui façonneront le nouveau « lendemain » que d’aucuns espèrent imminent. Et le temps presse puisque, pour cette fillière "Génie de l’environnement et Génie des systèmes énergétiques", vous avez jusqu'à demain , 18 juin 2020 pour faire acte de candidature.Malgré les contre-coups de la pandémie, la directrice du département se félicite que l’année n’a finalement été que très peu impactée par le COVID 19.Laurence Romana, directrice de l’école d’ingénieurUne réalité que Francis Maurice un Ansois de 23 ans actuellement en deuxième année en Génie des systèmes énergétiques à bien compris. Comme beaucoup il travaille donc à un lendemain meilleur... un lendemain touchant.Un exemple loin d’être isolé au sein de ce cursus particulièrement ancré dans son environnementJean Pierre Mario a lui aussi décidé de rester au pays... il est ingénieur à Synerg île depuis un peu plus d’un an...Et le travail ne manquera pas pour assurer au territoire un lendemain à la hauteur des ambitions de cette jeunesse diplômées et enthousiaste