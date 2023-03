Des bouteilles à base de bagasse de cannes-à-sucre, fabriquées en Guadeloupe

C’est une petite révolution : des bouteilles notamment à base de résidus de canne-à-sucre ! Cette alternative au plastique, fabriquée à Lamentin, en Guadeloupe, pourrait changer nos modes de consommation. Le procédé utilisé a été mis au point par un ingénieur français ; un procédé plus durable et plus écologique.

Il existe une nouvelle alternative au plastique pour contenir nos boissons préférées, y compris l’eau. Une entreprise guadeloupéenne basée au cœur de la zone industrielle de La Jaula, à Lamentin, fabrique des bouteilles et des récipients en matière 100% végétales. Cette matière a été mise au point par un ingénieur français, Nicolas Moufflet ; celui-ci expédie des granules, depuis Saintes (Charente-Maritime), pour qu'elles soient transformées dans l'archipel.

Cette innovation est dans l’air du temps, alors que nul n’ignore le danger que le plastique, dérivé du pétrole qui s’invite partout dans notre quotidien, représente pour l’environnement, la faune et la santé. Rien qu’en Guadeloupe, des centaines de milliers bouteilles sont utilisées chaque jour.

La petite révolution proposée par l’enseigne "Bio With You" est sans conteste plus durable et plus écologique ; d’une durée de vie de un an, les bouteilles 100% végétales pourraient changer la donne et nos modes de consommation.

A noter aussi qu’une matière première locale entre dans la composition des granules : des fibres de cannes-à-sucre. Les porteurs de projets se gardent bien de dévoiler quelles autres ressources naturelles sont utilisées et dans quelles proportions.

Ce que je peux vous dire, aujourd’hui, c’est que 100% de la matière est 100% végétale. Par contre, je ne peux pas vous indiquer, à l’intérieur de ces végétaux, les pourcentages qu’il y a, puisque c’est un secret professionnel. Il y a de la bagasse de canne-à-sucre, en effet, mais d’autres substrats également ! Arnold Bouton, président directeur général de "Bio With You"

Marie-Lyne Plaisir et Olivier Duflo se sont rendus dans l’usine de fabrication de "Bio With You" et ont assisté à plusieurs étapes de la fabrication des récipients "verts".

10.000 bouteilles y sont conçues quotidiennement. L’objectif de l’entreprise est de doubler, voire tripler la production.

