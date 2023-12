Des centaines de personnes réunies pour les funérailles de Lorna Linco Ezelin

Les funérailles de Lorna Linco Ezelin, 19 ans, ont eu lieu ce lundi après-midi (18 décembre 2023) à Petit-Bourg, sa commune natale. Des centaines de personnes étaient présentes pour dire un dernier adieu à cette jeune femme victime de la violence.

Rudy Rilcy, Jordi Rayapin avec Y.Y. •

C'était l'heure du recueillement et du dernier adieu pour les proches, les amis de Lorna Linco Ezelin, ce lundi 18 décembre. À leurs côtés, des anonymes, venus saluer la mémoire de cette jeune femme dont la vie s'est brutalement arrêtée, à l'âge de 19 ans.

De nombreux personnes réunies pour les funérailles de Lorna Linco Ezelin, 18 décembre 2023 • ©Rudy Rilcy

Lorna Linco Ezelin et son ami Joël Tholle, 20 ans, ont été les victimes d'un acte violent qui a profondément choqué la Guadeloupe.

L'église de Petit-Bourg, encore en travaux n'a pu accueillir les funérailles de la jeune femme. C'est sous des chapiteaux que plusieurs dizaines de personnes se sont pressées pour assister à la messe, cet après-midi.

Parmi eux, de nombreux judokas, en tenue, venus honorer leur "sœur d'arme". Lorna, rappelle Fred Nomède, président de la Ligue de Judo, "a été championne de la Guadeloupe" de la discipline.

La famille judo accompagne Lorna et accompagne sa famille dans ce triste moment. Et c'est vrai que la Fédération française de judo, la Ligue de judo de la Guadeloupe et tous les clubs à travers ma présence ici, sont solidaires de la détresse de cette famille dans ce moment difficile. Fred Nomède, président de la ligue de judo de la Guadeloupe

Ses camarades de l'IFSI (institut de formation en soins infirmiers) sont également présents. Lorna Linco Ezelin était étudiante en troisième année d’école d’infirmière.

Nous étions toujours ensemble... Même hors de l'IFSI, nous étions toujours ensemble. Et, c'est une perte douloureuse. On se souviendra toujours d'elle en tant que collègue et en tant qu'amie. Ami de Lorna

Dans la foule, de nombreux jeunes... Érika, la voix tremblante parle de sa meilleure amie.

De nombreux amis de Lorna Linco Ezelin étaient présents à ses funérailles, 18 décembre 2023 • ©Rudy Rilcy

Lorna était une bonne personne. Une fille adorable. Elle rendait service à tout le monde. Elle était agréable. Toujours présente à mes côtés. Dès qu'on l'appelait, elle répondait. Dès qu'elle pouvait donner, elle donnait. La veille, elle était avec moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas les mots. Erika, amie de Lorna

Mélissa et Lorna se connaissaient depuis la Seconde et elles ne se sont plus quittées.

C'était un coup de foudre amical... C'était quelqu'un qui rigolait, avec qui on délirait toute l'année. C'est aussi une personne qui avait une vocation, celle d'aider les autres. C'est pour cela qu'elle voulait être infirmière. Elle aimait prendre soin des autres, surtout des personnes âgées. Elle était très proche de ses grands-parents et elle voulait se spécialiser dans cela, prendre soin des aînés. C'était une personne exceptionnelle et inoubliable. Mélissa, amie de Lorna

Pour les deux amies, comme de nombreuses personnes, meurtries, dans l'assistance, la violence de ces deux homicides interpelle.

Joël Tholle, jeune espoir du ju-jitsu a été inhumé samedi 16 décembre. Ce lundi, c'était au tour de Lorna Linco Ezelin.