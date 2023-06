Des conditions rigoureuses pour autoriser l'ouverture d'un chenil ou d'une pension animalière

Ce sont les problèmes créés par la proximité entre un chenil ouvert à Sofaïa par une association et les résidents du voisinage qui mettent en avant les conditions préalables nécessaires pour l'ouverture d'un chenil ou, pour le moins, d'une pension animale. Des conditions qui varient suivant la taille, le lieu et l'objet de l'espace ainsi dédié.

Ils sont à bout de nerfs. Plusieurs résidents sur les hauteurs de Sofaïa à Sainte-Rose se plaignent des aboiements incessants de chiens recueillis par une association.

« Bonne heure des Ti-coeurs créoles de Sofaïa » a été créée en 2019 et prend en charge les animaux abandonnés ou maltraités : vaccins, soins, rééducation. C’est ce qu’affirme le site de l’association. Mais la cohabitation avec ce refuge est impossible, selon quelques voisins. Ils ont déposé plainte contre l’association



On ne le sait peut-être pas mais l'ouverture d'un espace dédié à recevoir un chenil ou une pensions animaliaires est soumise à une réglementation précise.

Ainsi, pour l'ouverture d'une pension canine familiale de moins de 10 chiens, il faut faire une déclaration auprès de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) au moyen d’un formulaire (Cerfa n°15045*03).

Si l'espace dédié doit accueillir entre 10 et 49 animaux, il faut en plus localiser le refuge à moins de 100 m de la première résidence voisine et accompagner la déclaration à la direction départementale d’une autre en Préfecture.

Enfin, au-delà de 50 bêtes, le postulant doit obtenir une autorisation de la Préfecture qui fixera les conditions d’installation et d’éloignement des habitations.

La garderie pour chiens devra, dans tous les cas, respecter le règlement sanitaire départemental. Les niches ou cages doivent répondre aux critères suivants :

Elles doivent être individuelles ;

Faire 5 m² ;

Mesurer 2 m de hauteur ;

Être lavées chaque jour et désinfectées une fois par mois.

En outre, le propriétaire de la structure doit tenir un registre des entrées et sorties des animaux. Il doit impérativement remplir un carnet de suivi sanitaire indiquant les différents soins prodigués à chaque chien. Ces documents sont des formulaires officiels disponibles sous forme de Cerfa.

Enfin, le propriétaire doit souscrire une responsabilité civile professionnelle couvrant les chiens qu'il héberge.

Les règles d'hygiène

Les chiens accueillis dans une pension ou dans un chenil doivent l'être dans un environnement sain. De fait, le nettoyage doit être régulier puisque c'est le respect de ces consignes d'hygiène qui peut permettre de faire diminuer voire d'éliminer la charge en micro organismes.

Il n'y a qu'ainsi qu'on peut réduire de manière significative l'incidence de nombreuses pathologies (respiratoires, dermatologiques, digestives...).

De même, il est essentiel de ramasser fréquemment les déjections des chiens. Il est même conseillé de le faire tous les 2 jours, pour éviter que des agents pathogènes ne se développent dans l'espace.

Enfin, il va sans dire que si les chiens contractent des maladies infectieuses ou parasitaires, il faut procéder au nettoyage du chenil le plus souvent possible.