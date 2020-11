Des étudiants dans l'impasse : Pas de connexion pour suivre les cours à distance

L'Université des Antilles a décidé de privilégier les cours à distance. Mais tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne. A la résidence universitaire de Bergevin, ils sont une centaine privés de connexion. Un coup dur pour le programme, les examens et aussi le porte-monnaie.

FJO. avec A. Houda •

Pas de connexion à Bergevin

Alexandre Houda Guadeloupe La 1ère

La résidence universitaire Hyacinthe Bastaraud du CROUS Antilles-Guyane a été construite entre 2010 et 2013 sur l'emplacement de l'ancien stade Pierre Antonius dans le quartier de Bergevin, et inaugurée officiellement le 27 septembre 2014..

Elle compte 94 chambres réparties dans 4 bâtiments ayant entre 4 et 6 étages de haut. Au coeur du programme de Rénovation de la ville, elle est entourée de commerce et de service à proximité.



Le président de l'Université en avait fait son affaire. Les restrictions sanitaires s'imposant à lui sur l'un des pôles, il a souhaité que tous les étudiants soient régis de la même manière. Les cours à distance sont la règle pour tous, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique.Le hic cependant c'est que, en Guadeloupe même c'est que, d'une résidence à l'autre, la situation est bien différente.Pour simple et louable qu'elle soit, la décision reste difficile à mettre en oeuvre. Dans les premiers temps, le système choisi par l'Université étant faillible, il a fallu se tourner vers des moyens plus simples et surtout, s'assiurer que tous pourraient y avoir accès.Et c'est là où le bas blesse. Tout dépend de la qualité du réseau utilisé par les étudiants, là où ils habitent. Or, à Pointe-à-Pître, les étudiants de la résidence de Bergevin sont livrés à eux mêmes, faute d'un débit internet, ou de réception valable. Certains ont même dû rentrer chez eux pour pallier cet inconvénient. Pour les autres, les forfaits de connexion et les partages de connexion sont mobilisés à outrance.Pour sa part, le CROUS s'est immédiatement tourné vers l'opérateur qui a fait mention de travaux dans la zone à l'origine d'une rupture de liaison. Des réparations sont en cours et devraient bientôt aboutir. En attendant, les résidents devront prendre leur mal en patience avec leurs solutions palliatives.