Des Fab’Labs dans les lycées, pour valoriser les filières technologiques

La 1ère édition de la Journée des Fab’Labs, à l’initiative de l’académie de Guadeloupe, vise à valoriser la voie technologique et à diffuser la culture scientifique, technologique et industrielle, auprès des élèves locaux. Neuf lycées de Guadeloupe et de Saint-Martin se sont lancé des défis hier et ont conçu des objets en s’inspirant de la nature.

L’académie de la Guadeloupe organisait, ce mercredi 1er juin 2022, la première édition de la Journée des Fab’Labs. Cette initiative vise à faire la promotion des sciences et techniques pour l’innovation, la créativité et le design.

Le thème choisi, pour l’occasion, était le biomimétisme. Cette journée était d’ailleurs placée sous l’égide du Centre d’études et d’expertise en biomimétisme (Ceebios). Des défis, mais pas une compétition Les Fab’Labs sont des laboratoires de fabrication, des lieux où l’on crée, où l’on innove. Et, donc, il en existe désormais dans huit lycées de l’archipel et dans un de Saint-Martin ; ceux qui proposent l'enseignement spécifique de sciences de l'ingénieur, avec des spécialités de sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) et sciences de l’ingénieur (SI). C’est la Région Guadeloupe qui a doté ces établissements de Fab’Labs. Au programme de cet évènement : Un "hackathon" créatif sur le thème du biomimétisme ;

Des ateliers de "makers" sur la conception et la fabrication d’objets et de robots ;

Des mini-conférences, sur les techniques de l’ingénieur et le développement durable. Au final, dans l’après-midi, les projets réalisés par les élèves de la Seconde à la Terminale ont été présentés et une visite virtuelle des Fab’Labs de chaque établissement a été organisée. Pour autant, il n’était pas question de compétition, entre les classes participantes. La conception d'un objet volant, à Baimbridge Nous avons assisté à cette Journée des Fab’Labs depuis le Lycée de Baimbridge, aux Abymes. Sur place, les élèves ont choisi de fabriquer un objet volant inspiré de la nature ; c’est justement le principe du biomimétisme. Les idées ont d’abord fusé. Elles ont été confrontées, jusqu’à trouver la meilleure solution. Académie de la Guadeloupe : 1ère Journée des Fab'Labs 2022 • ©Ronhy Malety Encadrés par leurs professeurs, mais aussi par des référents Fab’Labs, les acteurs d’un réseau d’acteurs industriels, des universitaires et des associatifs du domaine, ces apprentis ingénieurs ont tout de même peiné à livrer une maquette finalisée, en quelques heures à peine. Mais l’objectif était bien, pour tous, de tenter l’expérience et, collectivement, une certaine émulation est née de cette journée. Opération réussie, donc ! Reportage :

