Des lycéens de Paul-Lacavé primés par le Prix Éveil à la citoyenneté 2021

B. Pelmard •

Dans le cadre du concours du Prix Éveil à la citoyenneté 2021, des collégiens, des lycéens et des apprentis de toute la France (Métropole et DOM-TOM) ont mené en classe et en vidéo des réflexions approfondies sur le thème du droit à la liberté d'opinion d'expression.

Une édition qui s’est déroulée dans un contexte particulier marqué par l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Au total, 385 jeunes collégiens, lycéens et apprentis ont fourni des productions originales et qualitatives.

En Guadeloupe, le lycée Paul-Lacavé, de Capesterre-Belle-Eau, a été primé Mention artistique et professionnelle pour sa vidéo "Non aux messages de haine". A travers leur clip, les élèves sensibilisent aux messages de haine sur les réseaux sociaux. Une musique composée et interprétée par les élèves Matthis Larifla et Kemly Remilas.