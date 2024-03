Des parents d'élèves mobilisés à l'école Louis Delgrès aux Abymes.

Ce jeudi 14 mars 2024, les parents d'élèves de l'école Louis Delgrès des Abymes ont décidé de se mobiliser. Ils dénoncent un manque de sécurité lié à une mauvaise gestion de l'établissement, selon eux c'est la vie des jeunes écoliers qui est danger. Un mouvement qu'ils ont poursuivi ce vendredi pour être entendus par les différentes instances de l'établissement.

Pour les parents d'élèves, le harcèlement scolaire est bien présent dans cette école des Abymes depuis plusieurs années.

En décembre dernier les enfants dénoncent un cas grave de harcèlement qui est pris à la légère par le personnel de l'établissement. La victime serait même venue à l'école avec un couteau afin de se faire justice.

Suite à cet incident la cellule du rectorat spécialisée dans ce genre de cas ainsi que le pôle ressource de la circonscription ont pris l'affaire en main et le harceleur a été déplacé.

Pour autant, après avoir proposé aux parents d'élèves un rendez-vous en janvier, la directrice de l'établissement a choisi de ne pas l’honorer. Un problème de plus de communication entre l'école et les parents et que ces derniers dénoncent.

Ce jeudi, une première rencontre a eu lieu entre Rony Roman inspecteur de la circonscription des Abymes, et les parents d'élèves mobilisés.

La semaine prochaine d'autres rencontres sont prévues avec le rectorat et le conseil d'école afin d'évoquer les problématiques liées aux dysfonctionnements de l'école, à savoirs :

Le refus de suivre les incidents

L'absence de sanctions justes pour les agresseurs

Incapacité de fournir aux parents des informations claires.

Des mots qui n'apaisent pas les craintes et la colère des parents. Ils comptent bien rester mobilisés jusqu'à ce que l'établissement prenne des mesures qui pourront les rassurer.