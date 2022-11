Des pluies incessantes et des communes inondées, Un dimanche sous l'eau en Guadeloupe

Très tôt ce dimanche matin les habitants de Goyave, particulièrement malmenés par le récent cyclone Fiona, se sont pris à guetter l'évolution du temps qui sévit sur la Guadeloupe depuis déjà vingt-quatre heures.

montée des eaux à Goyave • ©vidéaste amateur



Une inquiétude justifiée par l'élévation du niveau des rivières qui conduit le maire de la commune à agir sans tarder et à le faire savoir à ses administrés.

Bonjour. Compte tenu de l’évolution très inquiétante de la situation à Goyave liée aux intempéries, avec des montées des eaux à la ZAC de l’aiguille et à Sarcelles, j’ai décidé de déclencher le PCS. J’ai invité le DGS et tous les chefs de service à prendre les dispositions indispensables à la sécurité des personnes et des biens. Les élus sont par conséquent attendus en mairie dans les plus brefs délais.

Ailleurs, dans les hauteurs de Petit Bourg, ce sont les arbres qui tombent et qui font obstacle sur la chaussée, obligeant les automobilistes à rebrousser chemin, notamment sur la route de Versailles .

Avisés de l'incident, les agents de Route de Guadeloupe se sont rendus sur les lieux pour mettre en place une déviation, via la RD1 en direction de Vernou, ou la RD51, en direction de Tabanon, le temps d'une intervention pour déblayer la chaussée.

A Saint Martin, c'est dès la soirée de samedi que les inondations ont été provoquées par endroit par les pluies.

inondation à Saint-Martin • ©vidéaste amateur



Et les perspectives ne sont guère réjouissantes puisque Météo France ne prévoit aucune accalmie avant mardi.

Cependant, il faut mentionner que le Sud Basse-Terre reste pour l'instant hors de la zone pluvieuse. Météo France précise d'ailleurs que

Cette journée dominicale débute avec une reprise des averses notamment sur le Nord Basse-Terre et une partie de la côte au vent de la Basse-Terre. Malgré des accalmies temporaires en matinée, de fortes averses et des orages sont encore attendus surtout en fin d'après-midi et en soirée. Toutes les régions pourront être concernées, la Grande-Terre et La Désirade restant encore en premières lignes. Des rafales entre 40 et 50km/h sont possibles notamment sous orages.