Des primo-délinquants viennent en aide aux sinistrés de Fiona

Après le passage de Fiona, en septembre dernier, la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Guadeloupe a lancé l'opération 31 jours, 31 colis. Celle-ci a engagé des mineurs primo-délinquants dans une mission d'aide envers les familles sinistrés par la tempête.

Florence Peroumal avec Eddy Golabkan •

Après le passage de la tempête Fiona, les initiatives solidaires se sont multipliées de toute part. Et c'était sans compter le concours de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Guadeloupe. Elle a missionné des mineurs délinquants de venir en aide aux famille sinistrées de la Tempête Fiona. Un premier pas avant la réinsertion.

Ça montre une autre facette de ces jeunes qu'on dit délinquants. La délinquance ce n'est pas pour la vie. Marie-Jeanne Quinol, Educatrice à l’Unité Educative des Activités de Jour / Protection Judiciaire de la Jeunesse

L'opération appelée 31 jours, 31 colis, s'est achevée lundi 31 octobre. Durant cette période, des jeunes qui ont commis quelques délits mineurs, ont formé la brigade citoyenne et solidaire. Ils ont préparé des colis composés de denrées alimentaires non périssables et des packs d'eau, qu'ils ont par la suite distribués aux familles sinistrés. Une action solidaire pour se recentrer au cœur même d’une société dans laquelle ils se sont marginalisés.

Deux primo-délinquants de la Brigade Citoyenne et Solidaire, en intervention à Sainte-Rose, auprès des sinistrés de la tempête Fiona, lundi 31 octobre 2022. • ©Eddy Golabkan et Ludovic Gaydu

Sur le terrain, l’action a été remarquée et accueillie avec compassion dans un sens comme dans l’autre par les habitants.

Habitantes sinistrées de Fond d’Or à Sainte-Rose, lundi 31 octobre 2022. • ©Eddy Golabkan et Ludovic Gaydu

Grâce à cette opération l’Unité Educative des Activités de Jour s‘est donnée comme objectif d’accompagner ces jeunes vers la réinsertion professionnelle, en leur offrant d’abord une préformation avant de les replacer dans le système de façon pérenne.