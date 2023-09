Des têtes bien coiffées avant de devenir des têtes bien pleines

C'est l'effervescence dans les salons de coiffure. Un passage obligé pour de nombreux écoliers qui veulent se faire beaux avant la rentrée... Et comme chaque année, plusieurs tendances se dessinent...

Avec l'imminence de la rentrée, il n'y a pas que les révisions scolaires qui aient été au programme ces derniers jours.

Dans un archipel où la tenue vestimentaire se décline plutôt en uniforme, c'est ailleurs que les différences se lisent.

Quelquefois, elles sont dans les chaussures et plus généralement les baskets. Mais souvent, ce sont les cheveux qui sont les ardoises de toutes les nouveautés que l'on veut afficher à la rentrée.

Les tendances de l'année • ©B. Pansiot-Villon

Et cette année encore, les tendances s'expriment. Chacun selon son style ou sa personnalité. D'ailleurs, les niveaux scolaires se jugent aussi sur ces coups de peignes, de ciseaux et de rasoirs : Au primaire, ce sont souvent les parents qui ont choisi la coupe ou en tout cas, influé sur l'œuvre du coiffeur. Dans le secondaire, les parents perdent progressivement l'autorité sur la coiffure après la 6ème. Tout au plus pourront-ils mettre les barrières de l'inadmissible et là encore, c'est au coiffeur qu'il reviendra de jouer le médiateur entre les volontés de l'adolescent et les interdits de ses parents.

Les goûts et les coiffures ne se discutent pas • ©B. Pansiot-Villon

Pour autant, et à voir la forte clientèle qui s'est rendue dans les salons de coiffures branchés ou pas, ce sont de véritables œuvres artistiques qui vont s'offrir aux regards dans les cours de récréation à partir de ce lundi.

De quoi apporter une nouvelle nuance, comme une wave capillaire, dans la fameuse maxime de Michel de Montaigne : "Mieux vaut une tête aussi bien faite et bien coiffée qu'une tête seulement bien pleine".

Encore que l'année scolaire se jugera sûrement sur la tête bien pleine et pas forcément sur ses agréments. Mais puisqu'il faut de tout pour tendre vers un monde parfait...