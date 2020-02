Dialogue direct entre le Rectorat et les organisations syndicales

Le recteur Mostafa Fourar a décidé de sortir de son silence. Après des rencontres entre lui et les organisations syndicales, rencontres au cours desquelles il a tenté de répondre à leurs revendications. Après aussi , la médiation des parlementaires guadeloupéens

Six semaines après le début du mouvement de grève qui se matérialise par la fermeture de nombreux établissements scolaires, devant le désarroi des parents, le recteur d'Académie a tenu à faire un point sur les initiatives qu'il a prise pour répondre aux organisations syndicales lorsque leurs revendications relevaient de sa compétence.La semaine dernière, il avait accepté de rencontrer Olivier Serva et Max Mathiasin, deux parlementaires qui se sont proposés comme facilitateurs pour renouer le dialogue au sein de l'Education Nationale en Guadeloupe.Une mission qui s'est poursuivie ce mercredi avec une audioconférence qui a permis aux organisations syndicales de spécifier leurs attentes.Autant de gestes qui ont incité le recteur à considérer que les conditions sont désormais réunies pour un retour à la sérénité et une réouverture des établissements scolairesReste maintenant à savoir quelle lecture les organisations syndicales auront de ce que le recteur estime être de "réelles avancées"