Le directeur Général du CHU, la présidente de la CME et le chef de service de la réanimation testés positifs au COVID 19

leur état de santé ne suscite pour l'heure, pas d'inquiétude. Cette situation n'obère en rien le fonctionnement normal de la gouvernance du CHU.

C'est un communiqué du CHU qui a fait connaître l'information. Avec Gérard Cotellon, Suzy Duflo et Michel Carles, ce sont les responsables les plus en pointe dans ce combat contre le Coronavirus qui sont eux-mêmes atteints par le virus.Le directeur général du CHU, la présidente de la Commission Médicale de l'Etablissement et le chef de service de la réanimation sont en effet ceux qui, depuis, le début de la crise, aux côtés du professeur Pierre-Marie Roger, chef du service des maladies infectueuses, ont à s'investir pour prendre les décisions les plus efficaces afin d'adapter le CHU aux exigences de la lutte contre le Coronavirus.La communiqué précise queDe fait leurs collaborateurs proches ou ceux qui ont été en contact avec eux ont été avertis afin de prendre toutes les dispositions nécessaires en pareil cas.Ce soir on sait que Gérard Cotellon est rentré chez lui, particulièrement fatigué et a décidé de commencer un traitement à la chloroquine. Une décision qu'il peut prendre pour lui-même mais qui ne peut être prise pour les malades hospitalisés dans l'établissement, cette décision ne dépendant que du gouvernement.Pour leur part, les deux mèdecins eux se portent bien. C'est Chantal Lérus qui assumera l'intérim du directeur général du CHU.