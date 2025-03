Port du voile dans le sport : Teddy Riner prône "l'égalité" plutôt que "s'acharner sur une seule religion"

Le judoka Teddy Riner préfèrerait qu'on "pense plus égalité dans le sport" plutôt que de "s'acharner sur une seule et même religion", a-t-il dit dimanche soir sur RMC sport au sujet du projet d'interdire le port du voile dans les compétitions de sport amateur.

"On perd notre temps, quand on voit dans le sport chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ca n'emmerde personne", a dit le quintuple champion olympique à la toute fin d'un talk show sur RMC Sport dimanche soir.

"Je crois qu'en France on perd notre temps sur des choses et surtout on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas", a-t-il estimé. "Je dirais même, pensons plus égalité que s'acharner sur une seule et même religion", a-t-il conclu.

Une proposition de loi LR interdisant de porter le voile pendant les compétitions y compris de sport amateur, et votée en février au Sénat, a récemment semé la cacophonie au sein du gouvernement Bayrou.

Le Premier ministre a réuni plusieurs ministres pour mettre fin aux dissonances, les appelant à la "solidarité". Depuis, tous les ministres y compris la ministre des Sports Marie Barsacq qui avait émis des réserves, se disent favorables à ce texte LR.

Ex-ministre de l'Intérieur et actuellement à la Justice Gérald Darmanin avait mis sa "participation" dans l'équipe Bayrou dans la balance si le gouvernement ne soutenait pas ce texte. Celui-ci doit être examiné par l'Assemblée mais aucune date n'est encore fixée.