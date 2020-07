Disparition inquiétante à Port-Louis

La gendarmerie nationale est à la recherche de jason Lemaistre. Le jeune homme n'a plus donné signe de vie depuis 10 jours.

Olivier Lancien; Franck Aristide •

0690-81-86-95

Le témoignage de la mère de Jason Lemaistre

Les services de la gendarmerie nationale de Port-Louis, la police municipale de la commune sont activivement à la recherche de Jason Lemestre. Le jeune homme de 24 ans n'a plus donné signe de vie depuis le mardi 23 juin dernier, au matin.Cela fait maintenant plus de 10 jours que ces recherches ont lieu, sans résultats pour le moment. Le jeune homme était vêtu d'un débardeur bleu foncé, d'un short bleu et blanc le jour de son départ du domicile familial de Port-Louis. Il mesure 1m85.Il y a quelques années, il s'était déjà enfui dans l'hexagone.Le jeune homme est suivi médicalement par la maison de santé de Port-Louis, ou par le CMP (le centre médico-pyschologique pour adulte) de Port-Louis.Si vous avez des informations n'hésitez pas à contacter la gendarmerie nationale ou le, ou alors le 17.