Doublé guadeloupéen au concours national CGénial 2023 !

Les collégiens du Gosier ont développé des solutions pour utiliser les cocos vidés de leur eau. Les lycéens de Sainte-Anne ont quant à eux mis au point un système de détection des battements cardiaques sans manipuler les victimes. Pour ces projets innovants, les uns et les autres ont décroché des prix « Génialissime » au concours national CGénial 2023 !

Nadine Fadel •

La jeunesse de Guadeloupe a du talent et s’illustre brillamment jusque dans l’Hexagone !

C’est ainsi que deux équipes de l’archipel ont réalisé un doublé, lors de la finale nationale du concours CGénial 2023, qui a eu lieu le mercredi 31 mai, au Musée de l’air et de l’espace du Bourget.

Les représentants du collège "Edmond Bambuck" du Gosier et ceux du lycée "Yves Leborgne" de Sainte-Anne ont chacun remporté un "prix génialissime", la catégorie la plus prestigieuse des prix du concours.

Les collégiens guadeloupéens ont présenté le projet "Coco & Co", qui s’est distingué parmi 31 autres propositions d’équipes nationales. Encadrés par leurs professeurs de Physique/chimie et de SVT, Laurent Rouquier et Jérôme Cafafa, les trois élèves partis représenter leur classe ont élaboré des solutions écologiques pour l’utilisation des tonnes de cocos synonymes de déchets, une fois leur eau riche et rafraîchissante récupérée.

Les collégiens du Gosier ont présenté le projet "Coco & Co". • ©Concours CGenial Guadeloupe

Sur les 19 projets de lycéens en compétition, celui baptisé "Loin du cœur, près des ondes" porté par les Saintannais a lui aussi séduit le jury. Avec l’aide de leur professeur Jean-Pierre Pichoud, Elisabeth, Titouan et Bastian ont mis au point un système de détection des battements cardiaques à distance, qui permettrait aux secouristes d’éviter de manipuler les victimes.

Elisabeth, Titouan et Bastian, du lycée de Sainte-Anne ont présenté le projet "Loin du cœur, près des ondes". • ©Concours CGenial Guadeloupe

Ce résultat prouve l’intérêt des ateliers de sciences proposés aux élèves du second degré de l’archipel.

Après leur digne prestation, les équipes de Guadeloupe étaient de retour dans le territoire hier soir.