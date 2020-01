F. Aristide •

José Jean-Pierre, le Président de la FAPEG Gourdeliane

Une collégienne a reçu un jet d’alcali au visage. L’auteur de cet acte est un homme vivant dans une résidence jouxtant le collège et excédé par les cris des jeunes.La jeune fille a été prise en charge et conduite au CHU.L’incident a provoqué un vif émoi dans la communauté scolaire.La fédération des parents d’élèves, la FAPEG condamne ce geste et apporte son soutien à la famille de la jeune fille.