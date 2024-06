Ecologie et climat : des élèves de Guadeloupe porteurs de solutions scientifiques !

Des ateliers pour rendre la science accessible à tous. Tel était le but de l'Académie de Guadeloupe, pour la première édition des journées "Sciences, école et société", dont la restitution a eu lieu à Destrellan, lors de la manifestation "Sciences en famille" samedi. Des élèves ont présenté leurs travaux en robotique, sur le thème du climat ou de la transition énergétique.

Les jeunes sont capables de grandes choses, il n’y a pas à en douter ! Il suffit de leur mettre le pied à l’étrier et de leur confier les rênes d’un projet, pour les voir concrétiser des réalisations.

Le grand public a pu le constater, lors d’une exposition baptisée "Sciences en famille", organisée dans le centre commercial de Destrellan, à Baie-Mahault, samedi 1er juin 2024. Celle-ci a été synonyme de restitution des journées "Sciences, école et société", à l’initiative du rectorat de la Guadeloupe. En amont, 18 ateliers, des actions de sensibilisation à la démarche scientifiques et un colloque ont été proposés en milieu scolaire.

Non sans fierté, les élèves qui se sont inscrits dans cette démarche (une centaine d’écoliers, de collégiens et de lycéens) ont donc pu présenter leurs réalisations à leur famille et à la population, samedi. Ils ont dû "aller vers" le tout-venant, expliquer leur intention et répondre aux questions de tous.

Par exemple, trois élèves de Terminale "sciences et technologie de l’industrie et du développement durable" (STI2D), du lycée Raoul Georges Nicolo de Basse-Terre, ont conçu la maquette d’un "Sargasse Lodge", une construction écologique, parasismique, naturellement ventilée et équipée de panneaux solaires. L’innovation que Noé, Lohann et Andrew ont imaginée : utiliser les sargasses comme matériau de base, pour l’isolation et la fabrication d’un béton fibré ; les performances des briques ainsi réalisées se révèlent probantes.

Des écoliers de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau ont, par ailleurs, présenté leur four solaire. Les réflecteurs qu’ils ont imaginés permettent de réchauffer ou de cuire les aliments.

À chaque fois, les groupes de scientifiques en herbe ont dû faire des recherches, répondre à un besoin, imaginer des solutions, tester leurs idées et aller au bout de leur projet, de la conception à la présentation.

Mission accomplie, donc, pour l’Académie !

REPORTAGE/

Rédacteur : Patrice Gonfier

Reporteur d’images : Bruno Pansiot-Villon

Monteur : Karla Nérin

Mixeur : Sébastien Edouard