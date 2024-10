Économie : les interrogations des jeunes chefs d'entreprise de la Guadeloupe

Ils sont jeunes, entrepreneurs, avec l'envie d'innover, et de mettre leur savoir-faire à contribution pour le "péyi". Fabrice Choisi, 21 ans, électrotechnicien et Abismael Santiago, 30 ans, restaurateur se racontent devant la caméra de Rudy Rilcy.

Comme beaucoup de commerçants, ces deux jeunes subissent de plein fouet, les récents événements qui frappent et paralysent l'économie de la Guadeloupe.

Sentiment d'abandon, déclassement, complications administratives ; il n'est pas toujours facile d'être son propre patron : "je ne vais pas abandonner mais franchement c'est un peu dégoûtant" confesse Fabrice.

On paie des impôts, on paie nos employés, on paie la facture d'eau (...) Comment on fait ?