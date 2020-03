Les EHPAD et le coronavirus : Quels dispositifs mis en place ? Quelle gestion au sein des établissements ?

Dans les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et dans tous les établissements sanitaires - médico-sociaux des mesures ont été mises en place pour assurer une meilleure protection de ces personnes face au virus.

Ch. Horn •

Chantal Lérus, présidente de la Commission personnes âgées, personnes handicapées du Conseil Départemental

Chantal Lérus

Pour l’heure pas de personnes âgées décédées lié au COVID-19 en Guadeloupe. Actuellement il y a 1000 individus dans les instituts d’accueil et face à la gravité de la situation 500 places supplémentaires sont disponibles pour les personnes âgées isolées. En cette période de crise et confinement l’ARS et le Département coordonnent leurs actions. Le Conseil Départemental a mis en place un Plan de Continuité de l’activité. Tous les professionnels sont mobilisés aux côtés des anciens car les visites des familles ne sont pas autorisées.