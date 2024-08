Élections à la Ligue Guadeloupéenne de Football : du rififi chez les prétendants à la présidence

Décidément, il est difficile de se présenter à l'Assemblée élective de la Ligue Guadeloupéenne de Footballl. La liste "nouvelle ère" de Rudy Manin a été jugée irrecevable en raison de trois arguments : pour deux des candidats de la liste, il manquait des attestations obligatoires et pour un autre, la date de sa licence n'était pas assez ancienne. Une décision qui a été confirmée, suite à l'appel déposé par Rudy Manin, par le Comité national olympique et sportif français.

Mais le Comité national a offert une porte de sortie en proposant une conciliation entre les deux parties à savoir de reporter d'un mois la date des élections de manière que la liste puisse être présentée dans les règles. Et c'est là que les choses ont pris une drôle de tournure, puisque le comité de ligue a décidé de refuser cette possibilité et en fixant les élections au 15 septembre.

Selon Rudy Manin, tête de liste de la "nouvelle ère", c'est une manière pour l'actuel Président Jean Dartron de se retrouver seul en lice pour les élections.

Rudy Manin, liste Nouvelle Ere • ©Alexandre Houda et Ronhy Malety - Guadeloupe la 1ère

Rudy Manin va donc maintenant se tourner vers la justice.

La volonté de Monsieur Rudy Manin et de ses colistiers est de faire cesser ces pratiques non démocratiques où seule la liste sortante se présentera, tout comme en 2020, lors de l’élection précédente. Au vu de ces éléments, Monsieur Rudy MANIN représenté par Maître Johanna Mathurin Kancel entend défendre ses droits et emprunter toute voie nécessaire à la défense des intérêts de la liste Nouvelle Ere.