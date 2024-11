Quincy Jones, célèbre producteur de musique américain est décédé à l'âge de 91 ans

La légende de la musique américaine Quincy Jones, ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra, est décédé à l'âge de 91 ans, ont rapporté lundi des médias américains.

Sa mort a été confirmée par son attaché de presse, Arnold Robinson, dans un communiqué qui n'en précise pas la cause, selon ces médias.

Jazzman, compositeur et créateur au goût certain, ses talents de musicien de studio et ses prouesses en matière d'arrangements lui ont permis de rejoindre la constellation des stars de la musique du XXe siècle.

De Frank Sinatra à Michael Jackson, du jazz au hip-hop, Quincy Jones a su suivre le pouls de la pop au cours d'une carrière longue de plus de sept décennies.

Né le 14 mars 1933 à Chicago, il s'est fait connaître dans les années 1950 en tant qu'arrangeur pour des stars telles que Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie et la légende Ray Charles.

Il a joué de la deuxième trompette sur "Heartbreak Hotel" d'Elvis Presley et a fait équipe avec Dizzy Gillespie pendant plusieurs années avant de s'installer à Paris en 1957, où il a étudié avec la célèbre compositrice Nadia Boulanger.

Quincy Jones a aussi su s'imposer à Hollywood, où il a composé des musiques de films et d'émissions de télévision.

Tout en composant ses propres succès, comme "Soul Bossa Nova", il a arrangé à un rythme effréné pour des dizaines de stars de l'industrie.

Mais il est aussi surtout connu comme producteur des albums de Michael Jackson "Off the Wall", "Thriller" et "Bad".

"Quincy a tout fait. Il a été capable d'utiliser son génie pour le traduire dans n'importe quel type de son", avait déclaré le pianiste de jazz Herbie Hancock à la chaîne PBS en 2001.

"Il n'a peur de rien. Si vous voulez que Quincy fasse quelque chose, vous lui dites qu'il ne peut pas le faire. Et bien sûr, il le fera".