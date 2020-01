Les enseignants remettent le couvert

Après la quatrième grande journée de mobilisation, les enseignants poursuivent leur mobilisation contre le projet de réforme du gouvernement.

Sophie Vingadassalom •

La peur de perdre des avantages Outremer

Les "propositions du gouvernement"

Collège Général de Gaulle au Moule, Félix Éboué à Petit-Bourg, Eugène Yssap à Sainte-Anne et la liste des établissements scolaires fermés est longue. Certains de ses enseignants font des sit in pour protester contre le régime universel de retraite proposé par le gouvernement.Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe, Jusque là nous avons le tiers Dom, pour trois années travaillées, nous avons une annuité supplémentaire et cette disposition risque de disparaïtre"Edouard Philippe, lors de son discours sur la réforme des retraites le 11 décembre dernier a affirmé "Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera sanctuarisé".En compensation, les primes et indemnités seront intégrées au calcul. "C'est sur les primes que se portera l'effort le plus important", a confirmé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, en prévenant que "leur montant et leur rythme d'augmentation supposent un dialogue social".Le projet sera présenté en conseil des ministres le 24 Janvier prochain