Environnement : la seconde déchetterie professionnelle de Guadeloupe sortira de terre d'ici un an

C'est une avancée majeure pour le sud Basse-Terre. La seconde déchetterie industrielle de la Guadeloupe sera implantée à Morin à Saint-Claude.

La première pierre du chantier a été posée vendredi 4 août 2023 en présence des différents acteurs du projet, l’entreprise SGSGM Environnement, la Ville de Saint-Claude et la communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbes, en collaboration avec la Région Guadeloupe, et l’ADEME (agence de la transition écologique).

L'établissement aura en charge la collecte, le tri et la valorisation des déchets industriels.

La déchetterie professionnelle consiste à accueillir les professionnels et les artisans de la zone de la Basse-Terre, à collecter, et à envoyer en filière de valorisation des matières et des déchets après tri.