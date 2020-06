La voix de l’eurodéputée guadeloupéenne s’est portée « contre » la résolution reconnaissant la traite transatlantique comme un crime contre l’humanité. C’était le vendredi 19 juin à Bruxelles.



Franck Aristide et Julien Babel •

Un amendement spécifique relatif à la traite négrière

La voix « contre » de Maxette Pirbakas

Maxette Pirbakas est élue du Rassemblement National et membre du groupe « Identité et Démocratie » au sein du parlement européen. Vendredi 19 juin, le parlement adoptait à une large majorité la résolution portée par l’eurodéputé d’origine réunionnaise Younous Omarjee sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd.Au sein de cette résolution figure un amendement qui, d’une part invite les institutions et états membres à « reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l’humanité » à l’endroit des personnes noires et d’autre part qui « déclare que la traite des esclaves est un crime contre l’humanité ».L’amendement évoque deux autres points : la désignation du 2 décembre comme date de commémoration européenne de l’abolition de la traite des esclaves, et l’inscription dans les manuels scolaires des pays membres, de l’Histoire « des personnes noires et des personnes de couleur ».Selon le délégué départemental du Rassemblement National en Guadeloupe, Rody Tolassy, le vote contre la résolution portée par Younous Omarjee s’inscrit dans la volonté de « ne pas se mêler politiquement d’une affaire qui concerne les Etats- Unis d’Amérique ». Le texte étant initialement mû par les récents événements qui poussent le monde à s’interroger sur le racisme dont sont victimes notamment les noirs américains.Interrogé sur les motivations du vote « contre » pour ce qui concerne précisément l’amendement relatif aux injustices du passé et à la traite des esclaves, il répond que « ce n’est pas elle qui a voté mais le président de son groupe ».Le délégué départemental RN rappelle également son soutien au groupe politique de l'eurodéputée sur cette résolution :L’histoire ne dit pas quelle aurait été la position de Maxette Pirbakas pour chacun des éléments soumis au vote ce vendredi- là, si elle avait voté en personne.Elle n’a, pour l’heure, pas répondu à nos sollicitations.