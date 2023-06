Et vous, qu’offrirez-vous à votre maman, aujourd’hui ?

Normalement, vous avez déjà déniché le cadeau idéal à offrir à votre chère et tendre maman, ce dimanche, pour la Fête des Mères. Ce jour est l’occasion (parmi d’autres) de lui exprimer tout votre amour, à travers des présents, ou pas. Mais quelles sont les tendances ? Eléments de réponse avec le reportage de Lydia Quérin.

Nadine Fadel, avec Lydia Quérin •

C’est ce dimanche la fête des mères.

Il convient au minimum de passer cette journée avec celle qui nous a donné la vie ou, en cas d’éloignement, de lui passer un coup de fil pour lui dire ce qu’elle représente pour nous. Si elle n’est plus, une pensée, une bougie, une fleur, c’est selon les sensibilités.

Et puisque, comme toutes les célébrations s’accompagnent généralement aussi d’un aspect consommation, il est de bon ton d’offrir un présent.

Dans ce domaine, il y a les valeurs sûres, à savoir les habituels bijoux, parfums, cosmétiques et autres sacs.

Une tendance montante, depuis quelque temps : les soins de beauté, esthétiques et de bien-être (massages, balnéothérapie, soins du visage, etc.) ; notre maman appréciera sûrement de pouvoir prendre du temps pour elle.

Et puis, pour ceux qui veulent allier originalité et santé, nous avons rencontré un pâtissier qui propose des gâteaux à indices glycémiques contrôlés (IGC) ; les gourmands qui prennent soin d’eux approuveront.

Et pourquoi pas des fleurs, pour une fleur ? Une belle composition florale fait toujours un bel effet ! Mais, si elle est achetée sur le chemin de la maison de maman, vite fait, à la dernière minute, l’attention est moins louable...

Bon à savoir : en 2023, les appareils électroménagers n’ont plus (jamais eu) la côte, comme cadeau de fête des mères. Comment peut-on imaginer faire plaisir à une femme, en lui offrant le nécessaire pour cuisiner ou nettoyer ?!