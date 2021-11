Exactions nocturnes : près d'une quarantaine de personnes jugées en comparution immédiate

Déjà près d'une quarantaine de personnes ont été jugées en comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, pour des faits commis durant les nuits du 18 au 21 novembre. La justice suit son cours, après les coups de filet des forces de l'ordre, en marge de la protestation sociale.

Guadeloupe La 1ère •

Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, dresse un bilan de la gestion judiciaire des évènements survenus, en Guadeloupe, au cours des nuits du 18 au 21 novembre 2021, dans un communiqué.

A l'issue des deux audiences du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, qui se sont tenues lundi 22 novembre, sur les 30 personnes jugées (parmi lesquelles 9 femmes) 26 ont été condamnées et 4 ont bénéficié d'une décision de relaxe.

Les peines ont été prononcées, en fonction des profils de chacun : amendes avec ou sans sursis, travaux d'intérêt général, détention à domicile sous surveillance électronique, révocation de sursis antérieurs, peines d'emprisonnement ferme avec ou sans maintien en détention.

13 mis en cause sont derrière les barreaux, à ce jour.

Deux ont été condamnés à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme, avec maintien en détention ; l'un pour sa participation active au pillage d'un commerce spécialisé dans la vente de matériel électronique, à Pointe-à-Pitre et, l'autre, pour une tentative d'effraction dans une agence bancaire, aux Abymes.

Sept hommes ont, par ailleurs, été jugés en comparution immédiate, par le tribunal correctionnel, ce mardi 23 novembre, pour des faits de participation armée à un attroupement et/ou d'entrave à la circulation. L''issue de ce procès n'a pas encore été communiquée.

Enfin, un homme de 34 ans doit être présenté à un juge d'instruction de la juridiction, suite à l'ouverture d'une information judiciaire. Il est suspecté d'avoir activement participé aux faits de vols avec effraction et en réunion commis dans trois bijouteries de Pointe-à-Pitre, dans la nuit du 18 au 19 novembre.