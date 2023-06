Face au défi du grand âge qu'on lui annonce, la Guadeloupe accueille le 1er colloque du "Bien-vieillir à domicile"

Raphaëlle Lanclume, 103 ans, au milieu des ses enfants, petits enfants et arrières-petits-enfants

Partager :

D'ici 2050, la Guadeloupe sera l'un des départements les plus vieux de France. C'est pour cette raison et pour anticiper que la Fédération de Services à la Personne et de Maintien à Domicile, a organisé ce 1er juin 2023, le 1er colloque ''Bien-vieillir à domicile dans les DROM''. Différent thèmes y ont été abordés avec un accent particuliers sur les métiers d'assistance autour du grand âge. Données importantes pour une région où l'on est réputé vivre vieux, très vieux.

FJO.avec M.Bastide et R. Malety •

C'est sur les hauteurs de Montebello à Petit bourg que vit ce petit bout de femme. Du haut de ses 103 ans, elle est la doyenne d'une grande famille.

Épouse d'Amédée Lanclume, veuve depuis 2002, Raphaëlle a eu 14 enfants. Si deux de ces fils sont déjà décédés, les 12 autres, leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants se font une joie de l'entourer. Le tableau familial des Lanclume • ©R. Malety

Aujourd'hui, elle vit avec Jacques, l'un de ses plus jeunes enfants, âgé lui-même de 63 ans.

Et même si sa fille aînée de 82 ans et tous les autres d'ailleurs aussi, ont su faire leur chemin dans la vie, Raphaelle, reste campée sur ce qu'elle considère comme une bonne éducation. ©Guadeloupe De son vivant, son mari Amédée était agent forestier et agriculteur. D'ailleurs, elle était vendeuse sur le marché des quais de Pointe-à-Pître. Aujourd'hui, elle jouit d'une retraite tranquille, bénéficie des services d'une aide ménagère et d'une infirmière à domicile mais aussi du service de portage de repas de la commune de Petit Bourg. 1er colloque FEDESAP du bien-vieillir à domicile dans les DROM • ©R. Defrance En cela, Raphaelle fait partie de tous ceux qui génèrent désormais de vraies opportunités professionnelles identifiées comme tel par les études de l'INSEE et de Pôle Emploi. Alors, à l'orée de 2035, période où l'on prévoit un véritable basculement qui nécessitera encore plus une anticipation dans la mise en adéquation des services par rapport aux attentes du moment. ©Guadeloupe Là-haut sur les hauteurs de Montebello, Man Amédée comme elle se nomme elle-même coule des jours heureux, entre la présence agissante de sa famille et les services à la personne qui lui sont fournis, elle peut se dire heureuse de la vie.

Et pour le Département en charge de ces questions, il s'agit désormais de préparer la Guadeloupe à l'extension du grand âge en veillant à ce que tous puissent bénéficier d'un accompagnement de qualité comme celui proposé à Raphaëlle Lanclume, Man Amédée. ©Guadeloupe FEDESAP : Fédération de services à la personne et de maintien à domicile.

Partager :