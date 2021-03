Faits divers en cascade, durant le week-end : un homicide et 3 morts sur les routes

Les services de secours ont été très sollicités, durant le week-end dernier. Trois hommes sont morts sur les routes de Guadeloupe, dont deux la nuit dernière et un autre a été tué, dans une rixe.

Guadeloupe La 1ère •

Comme une sinistre loi des séries : les faits divers sanglants se sont succédés, durant le week-end.

Tous ces drames, comme de rigueur, font d'ores et déjà l'objet d'investigations, confiées aux services de police et de gendarmerie, en fonction des secteurs concernés.

Homicide à Fond Laugier

Durant cette nuit, de dimanche 14 à lundi 15 mars 2021, aux alentours de 23h00, une rixe s'est soldée par la mort d'un homme de 30 ans, dans le quartier de Fond Laugier, à Pointe-à-Pitre. Celui-ci a reçu un coup de couteau au ventre et a, donc, succombé à la lésion infligée. Il a été déclaré décédé peu avant 2h00 du matin.

Accident mortel à Dupuy

Peu de temps avant, ce dimanche, à 22h21, les pompiers ont été appelés à intervenir, au lieu-dit Dupuy, à Baie-Mahault. Un accident était survenu, sur la route nationale 2, entre une voiture et un deux-roues.

Les deux automobilistes ont été conduits au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) en état léger, tandis que le conducteur du scooter est mort. Il s'agit d'un homme de 25 ans.

Accident mortel à Gadet

La nuit avait bien mal commencé.

Autre lieu, autre drame : à 18h53, ce sont deux scooters qui sont entrées en collision, au lieu-dit Gadet, à Deshaies, toujours sur la RN2. Un choc frontal.

L'accident a eu lieu non loin du point de vue surplombant la plage de Grande Anse

Les secours ont trouvé, sur place, trois victimes dans un état grave, dont un en arrête cardio-respiratoire.

Cette dernière, un homme de 30 ans, a été ramenée à un état de conscience, par les médecins du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Présentant deux lésions, au visage et à un membre inférieur, l'homme a été transféré au CHUG, par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).

Une autre victime, un homme de 31 ans a été déclaré décédé, sur place, par le SMUR, puis pris en charge par une ambulance mortuaire.

Le troisième homme, âgé de 23 ans, a été médicalisé, sur les lieux de l'accident, avant d'être acheminé vers l'hôpital, par l'hélicoptère Dragon 971. Il était inconscient.

Accident mortel à Destrellan

La série noire avait débuté vendredi soir. A 19h22, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été appelé, alors qu'un piéton a été reversé par une voiture section Destrellan, à Baie-Mahault.

La victime, un homme de 39 ans, n'a pu être sauvée. Les médecins du SMUR n'ont pu que déclarer son décès.