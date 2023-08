Fausse alerte pour fumée suspecte à Milénis : le centre commercial un temps évacué

Une fumée d’origine inconnue a été détectée, dans l’allée centrale du centre commercial Milénis, aux Abymes. Il a été demandé aux clients et aux personnels présents de quitter les lieux, par mesure de précaution. Après repérage des lieux par les pompiers, l’alerte a rapidement été levée.

Guadeloupe La 1ère •

Le centre commercial Milénis, aux Abymes, a été entièrement évacué, en pleine matinée, ce samedi 26 août 2023 ; cela, l’espace d’un peu plus d'une heure.

Une fumée suspecte, d’origine inconnue et dont l’éventuel foyer était non localisé, avait été détectée, dans la galerie.

Le problème n’a pas été jugé grave. En effet, selon le responsable du site, il y aurait eu une surcharge électrique d'un transformateur, au niveau du sous-plafond. "La caméra thermique n’a pas mis en valeur de dégagement de chaleur", indiquent par ailleurs les pompiers. Dès que le dysfonctionnement a été détecté, un électricien a été appelé sur place, pour vérifier l'installation.

Et, donc, finalement, l’alerte a rapidement été levée et la vie a vite repris son cours, dans le bâtiment. Le public, sous la responsabilité du directeur de Milénis, a été autorisé à regagner l'intérieur de l'infrastructure.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) avait été appelé peu avant 11h00, à ce sujet. Les pompiers ont opéré une reconnaissance des lieux, de rigueur en pareilles circonstances. D’importants moyens avaient été déployés : 12 soldats du feu, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un fourgon-pompe tonne (FPT) ainsi qu’une échelle pivotante. Des moyens de lutte contre les incendies sont restés sur place... au cas où.

Evacuation du centre commercial Milénis, pour cause de fumée suspecte - 26/08/2023. • ©Eric Stimpfling

