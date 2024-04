Favoritisme au MACTe : Laurella Rinçon condamnée à un an de prison avec sursis

Laurella Rinçon s’en est allée sans un mot, ce mardi matin, après avoir été informée de sa condamnation pour atteinte au code des marchés publics. L’ancienne directrice du MACTe écope d’une année de prison avec sursis, de 10.000€ d’amende. Elle est inéligible et interdite d’emploi public durant deux ans.

Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a tranché, ce mardi matin (30 avril 2024), dans l’affaire intentée pour favoritisme, contre l’ancienne directrice du Mémorial ACTe. Laurella Rinçon a été reconnue coupable d’atteinte au code des marchés publics et condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d’amende. Cette cadre de la fonction publique écope aussi de deux ans d’inéligibilité ; elle a interdiction d’exercer un emploi public durant deux années.

Laurella Rinçon n’a pas souhaité faire de commentaire à la sortie de l’audience. Elle a juste indiqué avoir fait appel de la décision.

Les faits reprochés à l’ex-dirigeante du Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage, basé à Pointe-à-pitre, remontent à la période allant de 2019 à 2022.

L’affaire avait été traitée le 23 janvier dernier. À cette occasion, elle avait affirmé être "médusée" de se retrouver là et d'être incriminée.

Finalement, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur, sauf quant au montant de l’amende réclamée, qui était de 20.000€.

