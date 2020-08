Feu de poids-lourd au rond-point de Perrin

Cet incident n'a que faiblement impacter la circulation : les pneus arrière d'un poids-lourd ont pris feu, dans le secteur du rond-point de Perrin. L'engin a pu être garé sur le bas-côté.

Nadine Fadel •

À lire aussi Le chantier de transformation du rond-point de Perrin va bon train

C'est à 7h24 que le SDIS a été appelé pour intervenir sur un feu de poids-lourd.Non loin du siège du Service départemental d'incendie et de secours, les pneus arrière de l'engin se sont enflammés, sur la route nationale 5, avant le rond-point de Perrin, aux Abymes, dans le sens Morne-à-l'Eau, vers Pointe-à-Pitre.Le sinistre a pu être éteint et le camion a été stationné sur le bas-côté de la chaussée, si bien que la circulation n'a pas été trop impactée, dans cette zone où d'importants travaux d'aménagement des voies sont en cours. Un chantier qui génère déjà d'importantes perturbations, au quotidien.Le poids-lourd concerné par ce feu est celui d'un transporteur privé de denrées alimentaires.Un incident sans gravité, donc, mais qui a tout de même nécessité le déploiement d'importants moyens, soit deux fourgons et 12 sapeurs-pompiers du SDIS, la police nationale et des agents de Route de Guadeloupe.