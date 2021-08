Filles et garçons, quels sont les prénoms les plus attribués, en Guadeloupe, en 2020

L’INSEE a récemment dévoilé les prénoms de bébés les plus attribués, en 2020. Quels sont ceux préférés par les parents de Guadeloupe ?

Mélanie Roland •

Donner un prénom à son nouveau-né n'est jamais chose simple.

A ce jeu-là, deux courants se côtoient : d’un côté, les parents qui veulent coûte que coûte faire dans l’originalité et de l’autre, ceux qui optent pour la simplicité.

Dans le premier cas, les bébés sont gratifiés de prénoms rares, puisqu’inventés. Ils ne peuvent donc figurer dans la liste des prénoms les plus attribués.

De nombreux Mya, Lyam et Gabriel, en Guadeloupe

En Guadeloupe, comme dans l’Hexagone, certains prénoms de garçons et de filles reviennent plus que d’autres.

En tout, 4 680 naissances ont été enregistrées, dans notre archipel, en 2020. Parmi elles, 15 petites Mya, ainsi que, ex-aequo, 24 petits Lyam et Gabriel.

Si Mya est préféré en Guadeloupe avec le "y ", il revient, à l’échelle nationale, avec un "i", au rang de 9ème prénom féminin préféré.

Quant à Lyam, il ne fait pas partie du TOP 10 des prénoms les plus attribués, en France, durant l’année écoulée.

Léo et Jade préférés au niveau national

Au niveau national, depuis 2015, jusqu’à 2019, Gabriel était le prénom masculin le plus donné, mais il a été détrôné et relégué à la seconde place, l’an dernier, par Léo. Ce sont donc, en 2020, 4 496 Léo et 4 415 Gabriel, qui ont vu le jour en France. Pour ce qui est des filles, il y a eu 3 814 Jade et presque autant de Louise, porté par 3 811 bébés.