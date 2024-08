Formation / insertion : 167 bénéficiaires du RSA félicités par le département pour leur réussite

Devoir dépendre financièrement du Revenu de solidarité active (RSA), cela peut arriver à tout le monde. En cas d’incident de parcours d’insertion ou professionnel, il s’agit de réussir à se sortir de ce mauvais pas.

La collectivité départementale est mobilisée aux côtés des bénéficiaires de ces minima sociaux, afin de les aider à retourner dans la vie active.

Ils sont nombreux à y parvenir ; ceux-là méritent bien quelques encouragements et, le cas échéant, des félicitations.

C’est ainsi qu’une cérémonie de remise de récompenses a été organisée, hier (mercredi 7 août 2024), à la résidence départementale (Le Gosier), en l’honneur des 167 personnes percevant le RSA et ayant suivi une formation qualifiante ou obtenu un diplôme, durant l’année 2023/2024.

Leurs cursus ont été financés par le département et le Fonds social européen (FSE+).

Catherine Romuald, directrice générale adjointe en charge de l’insertion au Conseil départemental • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Jimmy le dit lui-même : il est un homme nouveau, à présent. Il a gagné en confiance en lui et en l’avenir.

Avant cette formation, j’étais renfermé sur moi-même. J’étais un peu casanier, je ne sortais pas. Mais, avec la formation, j’ai eu beaucoup plus de lumière, dans le sens où j’ai dû sortir, côtoyer des gens, j’ai dû me rendre un peu plus sociable (...).