Fort du soutien de ses confrères, Me Charles Nicolas et ses conseils faisaient appel aujourd'hui de la décision du Conseil de l'Ordre quant à sa suspension

C'est devant les magistrats de la chambre civile de la Cour d'Appel de la Guadeloupe que le recours formulé par les conseils de Me Charles Nicolas était examiné ce mardi après-midi. Même s'il faudra encore attendre pour savoir la décision de la Cour, l'examen de l'affaire aura surtout été une démonstration de force de la profession en faveur de Me Charles Nicolas

FJO. avec L. Quérin et O. Duflo •

Ils ont voulu que ce soit une séance publique et elle l'a été. Et le public présent à l'audience était majoritairement des avocats pour la plupart venus pour manifester leur soutien à leur confrère.

Les avocats, venus pour la plupart soutenir leur confrère, s'engouffrent dans la salle d'audience • ©O. Duflo

Une profession probablement divisée sur le sujet puisqu'il avait fallu deux journées entières pour que le Conseil de l'Ordre parvienne à une décision. Réunis les jeudi et vendredi 23 et 24 février 2023, les membres du Conseil de l'Ordre des avocats, après d'âpres débats, avaient décidé de donner une suite favorable à la demande de suspension d'activité à l'encontre de Me Charles Nicolas, émanant du juge d'instruction.

C'est précisément contre cette décision de suspension de l'Ordre que les conseils de Me Charles Nicolas ont fait appel.

Devant les cinq magistrats de la Cour, ils ont tour à tour évoqué les nombreuses irrégularités et vices de procédure qu'ils ont relevé dans le dossier pour demander l'annulation pure et simple de la suspension provisoire : défaut de signature sur les documents, saisine reçue par mail (non conforme) mauvaises pièces jointes versées au dossier, ...liste non exhaustive.

Et bien que ce soit une affaire traitée par la chambre civile, les avocats n'hésitent pas à faire référence à la procédure pénale pour souligner certaines incohérences au nombre desquelles le petit nombre de plaignants, 2, par rapport au nombre de clients de Me Charles Nicolas

Dans ce dossier, tout relève de la mythologie, un peu comme dans le film Titanic : tout le monde croit que les héros ont vécu l'histoire telle que relatée mais James Cameron a romancé les faits. J'ai bien peur de croire qu'il en va de même pour ce dossier Me Philippe Edmond-Mariette, avocat de la défense.

©Guadeloupe

Le bâtonnier Josselin Troupé est alors le dernier à conclure les débats :

dans ce dossier, le bâtonnier n'a rien essayé de couvrir, ni d'être clément. Josselin Troupé, Bâtonnier de la Guadeloupe

L'ultime estocade revient malgré tout à Me Edmond-Mariette quand il lance à la Cantonnade dans une salle majoritairement acquise à son client :

"Charles Nicolas, ta place est parmi nous" Me Philippe Edmond-Mariette, avocat de Me Charles Nicolas

Des mots qui sont alors ponctués par les applaudissements et les huées de l'auditoire. Les magistrats doivent alors demander le silence. Mais ce qu'il fallait démontrer l'a été : face à la justice, Me Charles Nicolas n'est pas seul.

Et pour la première fois depuis le début de la procédure contre lui, Me Charles Nicolas s'exprime directement

©Guadeloupe

La Cour d'Appel de la Guadeloupe fera connaître son arrêt le 25 avril prochain.

Par ailleurs, la Chambre d'Instruction de Fort-de-France a confirmé ce mardi matin l'ordonnance de suspension de Me Charles Nicolas. Ses avocats ont déjà annoncé qu'ils se pourvoient cette fois encore en cassation.