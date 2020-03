France-Antilles : L'offre de reprise de Xavier Niel retenue par le tribunal

L’offre de Xavier Niel a été retenue par le tribunal de commerce de Fort de France. Redémarrage au 1er avril.

Eric Stimpfling et Yasmina Yacou •

France-Antilles a cessé de paraître en Guadeloupe et Martinique depuis le 1er février et France-Guyane depuis le 25 janvier.

Avec cette offre de reprise, la société de Xavier Niel, NJJ s’engageait à reprendre 68 salariés de France-Antilles Guadeloupe (sur 96), 34 salariés de France-Antilles Martinique (sur 83), 6 salariés de France-Guyane (sur 23), et 16 des 31 salariés de France-Antilles Guyane.