La France renforce ses mesures face au Coronavirus

Dans son allocution ce samedi, le Premier Ministre a souligné que les établissements scolaires continueront d'accueillir les enfants des personnels soignants. Une décision que l'Académie de Guadeloupe confirme sur son territoire

Guadeloupe La 1ère •

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de nombreux lieux recevant du public à partir de minuit et ceci "jusqu'à nouvel ordre". Une annonce qui se fait alors que la France fait face à l'épidémie du nouveau coronavirus. Ces lieux sont des restaurants, cafés, commerces non "essentiels", mais aussi cinémas et discothèques.Pour voir l'allocution du Premier Ministre : Fermeture des lieux recevant du public, déplacements limités... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe sur l'épidémie de coronavirus Pour autant, Edouard Philippe a répété ses encouragements aux personnels soignants en précisant que leurs enfants seront accueillis normalement dans les établissements de tous les niveaux scolaires, dans le cas où ils n'ont pas d'autres solutions pour les garder et ceci, pour leur permettre de continuer de travailler.Une mesure pour laquelle l'Académie de Guadeloupe s'était déjà organisée et qui sera mise en oeuvre dès lundi.Voir le communiqué de l'Académie :

Communiqué du Rectorat de la Guadeloupe