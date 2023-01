Génération 2000 : Dr Thomas Plocoste, nouvel exemple de la Guadeloupe qui brille, localement et hors de nos frontières

Sensibilisé très tôt aux problématiques environnementales qui concernent la Guadeloupe, le Docteur Thomas Plocoste s’est spécialisé dans l’étude physico-chimique des polluants en milieu tropical. Pour mener ses recherches, il a fondé le laboratoire KaruSphère, en 2018. Son travail est reconnu par ses pairs, à travers le monde.

Le Docteur Thomas Plocoste entend contribuer à la construction de la Guadeloupe de demain.

L’archipel est exposé à de multiples sources de pollution, notamment atmosphériques, comme la brume de sable, ou encore le chlordécone et les déchets. Le jeune homme, qui a grandi et fait toutes ses études en Guadeloupe, a toujours été confronté à ces réalités locales. En passionné qu’il est, il a toujours creusé pour tout "comprendre et prévoir". Face à ces menaces, il a choisi de se spécialiser dans l’étude physico-chimique des polluants en milieu tropical et de mettre ses connaissances de la géoscience à contribution.

C’est dans ce but qu’il a créé, en 2018, le laboratoire indépendant KaruSphère, conscient que les normes européennes ne correspondent pas forcément aux spécificités locales. Son leitmotiv est de se dire que, si nous ne nous soucions pas nous-mêmes des problématiques qui nous concernent, les autres ne s’en inquièteront pas non plus. Ses recherches visent donc à affiner les seuils fixés par la réglementation valable outre-Atlantique.

Son laboratoire a déjà fait ses preuves, puisqu’en 2021, le Dr Lovely Euphrasie-Clotilde a été récompensé pour son travail au sein de ce bureau d’études.

Le Dr Thomas Plocoste est devenu, fin 2022, un docteur habilité à conduire des recherches scientifiques. Reconnu par ses pairs pour le haut niveau de son expertise, le Guadeloupéen œuvre depuis Jarry, à Baie-Mahault, mais son aura va bien au-delà de l’archipel. Il collabore avec des professionnels de divers pays. D’où le fait que nous ayons choisi de le mettre en lumière.

Dans ce numéro, les intervenants sont :

Thomas Plocoste, fondateur du laboratoire KaruSphère, habilité à diriger des recherches ;

Lovely Euphrasie-Clotilde, docteure en science de l'univers ;

Laure Plocoste, mère de Thomas Plocoste.

