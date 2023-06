Génération 2000 : Luidgy Nertomb engagé dans le secteur de l'insertion professionnelle

En contrat à durée déterminée depuis trois mois au sein de l'association "Objectif insertion", Luidgy Nertomb, dans le cadre de ses missions accompagne des hommes et femmes sans formation ou qualification.

Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'apporter une solution à toute personne... Aux moins jeunes, aux femmes, aux plus de 25 ans... Généralement, ils pensent avoir été oubliés, mis de côté. Nous, on propose justement "Impulsion, pour un parcours gagnant", une initiative qui leur permet de s'insérer et de présenter leurs projets à nos conseillers en insertion professionnelle. C'est comme ça qu'ils peuvent aller au bout de leur insertion.