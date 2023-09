Génération 2000 : Mayann et Tanijah ont le sport pour passion

La Guadeloupe, "Terre de Champions", compte foule de jeunes sportifs motivés et passionnés, qui évoluent à leurs niveaux respectifs. Certains ont des rêves de performances, voire de carrière sportive. Nous avons rencontré deux pratiquants, un garçon de 11 ans, qui explore diverses disciplines et une adolescente de 15 ans, qui s’est déjà faite remarquer, grâce à ses résultats en sprint.

Le sport, c'est bon pour le corps et l'esprit. Ce message a été rappelé, lors de la 14ème Journée nationale du sport scolaire, le 20 septembre dernier ; un évènement dignement célébré au sein de la cité scolaire d’excellence sportive, abrité par le Centre régional d'enseignements physiques et sportifs (CREPS) Antilles-Guyane.

Sur place, nous avons croisé la route de Mayann, Port-Louisien 11 ans et Tanijah, Bouillantaise de 15 ans, deux jeunes pratiquants passionnés d’activité physique, pour diverses raisons : c’est un vecteur de développement de liens sociaux, un moyen de se dépenser et de se distraire. Ils ont aussi la culture du dépassement de soi.

Mayann vit le sport au pluriel. Il pratique l’athlétisme mais reste ouvert à autre chose et n’hésite pas à explorer de nouvelles disciplines chaque fois qu’ils en ont l’occasion. C’est ainsi qu’il s’est essayé à la sarbacane, mercredi dernier.

Pour moi, le sport c’est un moyen de s’amuser, de se divertir et d’avoir des amis. Ce que je préfère en athlétisme, c’est qu’il y a plusieurs choses : le lancer de poids, le lancer de disque, le javelot, le 100m, etc. Tout ça réunit, j’aime bien ce sport. Mayann Pelou, jeune sportif

Également athlète, Tanijah, elle, a fait son choix. Elle a jeté son dévolu sur le sprint, exclusivement.

Seulement sprint. Le reste ne m‘intéresse pas trop. Je me sens à l’aise. Depuis petite, j’aime bien courir. On a vu mes compétences en athlétisme et j’aime bien ce sport. Tanijah Hatchi, jeune sportive

Pour bien performer, l’adolescente veille à son hygiène de vie ; elle n’omet pas de faire des étirements régulièrement et fait attention à ce qu’elle met dans son assiette.

Résultat : elle s’est fait remarquer et est considérée comme une athlète prometteuse, après avoir été vice-championne de France et 3ème aux Championnats de Guadeloupe, dans sa catégorie.

Nous leur avons consacré un numéro de la saison 2023/2024 de notre rubrique "Génération 2000", dédiée à la jeunesse locale.

