Génération 2000 : Mélissa Sidambarom, libraire devenue chef d'entreprise dans l'événementiel

Elle a imaginé un buffet gourmand accompagné d'une scénographie d'inspiration bohême. Ce monde de gourmandises est celui de Mélissa Sidambarom. La jeune femme a troqué les livres contre les mignardises, il y a plus d'un an. L'ancienne libraire propose à ses clients des prestations clés en main, aussi gourmandes qu'esthétiques.

Michaël Bastide, Olivier Duflo et Frédéric Fidelin •

C'est sans regret que Mélissa Sidambarom a quitté le monde de la librairie, il y a un peu plus d'un an. Elle a choisi d'investir son temps, son talent et ses finances dans un projet complètement à l'opposé de son ancienne vie.

Depuis un peu plus d'un an, la jeune femme des buffets pour cocktails déjeunatoires ou dînatoires à ses clients. Si elle reconnaît volontiers avoir baigné dans le milieu de la restauration, grâce à sa mère, Mélissa décide de tout changer, encouragée par son entourage, après une crémaillère.

Son déménagement à Saint-François est l'occasion pour elle d'organiser une petite fête pour célébrer ce changement. Petite fête dont chaque détail, de la nourriture à la décoration, est savamment pensé.

Elle a alors le déclic et décide de se lancer dans une nouvelle aventure.

La jeune cheffe d'entreprise a choisi de miser sur le côté naturel du bois, élément indispensable qui colle à l'univers bohème qu'elle véhicule. Habile et manuelle, Mélissa a, elle-même, fabriqué les plateaux qui servent de présentoirs.

Autres atouts de Mélissa, les saveurs. Elle propose de nombreuses mignardises, salées ou sucrées, selon le goût des clients. Des saveurs souvent testées d'abord en cuisine, associées aux couleurs, avec notamment l'ajout de fruits frais.

L'objectif de Mélissa est de proposer une expérience unique à chaque client. Et toujours de faire dans l'originalité, tout en respectant les codes bohèmes, sa signature.