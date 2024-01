Génération 2000 : Steffy Salomon, un parcours guidé par l'amour de l'anglais et de l'art

A 30 ans, passionnée par la langue anglaise, Steffy Salomon enseigne au sein d’une nouvelle garderie bilingue où l’art occupe également une place importante dans le quotidien des tout petits.

En anglais... Ou à la poterie... Steffy a à cœur de transmettre ses connaissances. Et face à un jeune public, l’enseignement se veut ludique. À la section Pombiray à Saint-François, le Caribbean languages club est une garderie apprenante bilingue.

On aimerait vraiment arriver à ce qu’ils soient vraiment à l’aise avec les langues et Kiki ne ressentent pas cette barrière qu’on peut avoir certaines fois par rapport au langage.

L'association a ouvert ses portes, au mois d’octobre, l'an dernier et Steffy enseigne sa langue maternelle.

La Dominique, c'est mon île de coeur puisque ma mère vient de là-bas et ma grand-mère aussi. Elles viennent du village de Calibishie où on a encore notre maison de famille. Steffy Salomon

Ici l’apprentissage se fait à partir de l’environnement caribéen. Indira, la formatrice en espagnol est à l’origine de ce club bilingue. Les deux femmes se connaissent depuis trois et leur passion pour les langues les a réunies autour de ce projet.

Sa spontanéité, son naturel et son goût de la créativité, des langues, et, elle a un feeling avec les enfants qui fait son son petit plus.

Pétillante, curieuse et pleine de ressources, Steffy est avant tout une globe-trotteuse qui ne finit jamais d'apprendre.

J'étais vraiment dans une recherche de moi. Une recherche personnelle. Qu’est-ce que je souhaite faire et qu’est-ce que j’aimerais faire pour la vie ? Puisque généralement, quand on sort du lycée, c’est ça que l'on demande : tu veux faire quoi comme métier pour ta vie future ? Et je n’avais pas la réponse. Je pense jusqu’à maintenant ne pas avoir totalement la réponse. Mais en tout cas, j’ai décidé de vraiment aller vers ce qui me passionne le plus, qui était l’enseignement et vraiment cet échange avec les enfants ou intergénérationnel. Steffy Salomon

La jeune femme de 30 ans est aussi une artiste. Elle a étudié l'art à Paris. Et, il y a cinq ans, elle s’est formée à la poterie en Guadeloupe.

L’association ouvre ses portes durant les vacances scolaires, et par la suite envisage de mettre en relation parents et filles au pair. Steffy et Indira ont bien l'intention de former des générations de jeunes Guadeloupéens à la culture caribéenne.