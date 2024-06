George Tarer fête aujourd'hui son 103e anniversaire

C'est une mémoire vivante de la Guadeloupe. George Tarer, ancienne sage-femme, adjointe au maire de Pointe-à-Pitre, miliante des droits des femmes, fête, ce 5 juin 2024 ses 103 ans.

Mère de sept enfants, George Tarer est une femme qui très tôt savait ce qu’elle voulait. Et sa vie en témoigne… Ancienne sage-femme, elle exerce pendant 37 ans au CHU. Et s’engage pour les femmes guadeloupéennes qu’elle croise tous les jours.

Militante politique George Tarer, fait entendre ses idées et ouvre la voie à l’engagement des femmes de Guadeloupe.

Mais George Tarer c’est aussi un cœur. Dans le documentaire réalisé par Steeve et Stéphanie James, ils sont nombreux à témoigner de son dévouement au fil des années.

Sa préoccupation principale est encore aujourd’hui, le sort fait aux femmes. Militante féministe, c’est dans le social que George Tarer se rendra le plus utile. En un siècle de vie, elle a vu le visage de la Guadeloupe changé et celui des hommes se fermer sous le poids de la misère.

Mais Madame Tarer est une battante qui n’a jamais baissé les bras. Il y a encore quelques années, cette femme de combat était toujours active répondant à de nombreuses sollicitations.

En 2021, Anne de Tarragon lui avait consacré un ouvrage intitulé "Un siècle à aimer". Une véritable plongée dans la vie multiple et riche de George Tarer.

À (re) voir le reportage d'Alex Robin et Olivier Duflo :

Article publié pour la première fois le 19 juin 2021.