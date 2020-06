Le Grand Port Maritime fait un don de 12 000 masques au CHU de la Guadeloupe

Dans cette période de vigilance par rapport à l'épidémie, le Grand Port Maritime se veut solidaire, en faisant don de 12 000 masques chirurgicaux. Car si la Guadeloupe fait partie des départements classés en vert, des patients en provenance de Guyane pourraient prochainement être accueillis au CHU.

Carole Petit •

Le Grand Port concerné par l'épidémie

Avec 174 cas confirmés par test PCR, sans nouveau cas autochtone depuis plusieurs semaines, la Guadeloupe se situe en dessous du seuil d'alerte de l'épidémie de Covid-19. Pour autant, la vigilance est de mise avec la perspective de réouverture des lignes aériennes. De fait les derniers cas enregistrés dans le département, sont tous des passagers arrivés par avion.Une situation à laquelle le nouveau Président du Directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe est sensible, dans la mesure où le Port est bien évidemment concerné par cette épidémie et ses conséquences. C'est pourquoi, ce lundi, il a souhaité rencontré le directeur du CHU afin de lui remettre 12 000 masques chirurgicaux. Un don non négligeable quand on sait que le CHU en utilise environ 30 000 par semaine et que des patients en provenance de Guyane, atteints du Covid-19, pourraient prochainement être accueillis au CHU.répond aux questions de Christian Danquin :