Grand Sud Caraïbe garantit les situations de transports aux Saintes

Thierry Abelli était aux Saintes ce vendredi. Le président de la Communauté d'agglomérations Grand Sud Caraïbes souhaite faciliter la circulation entre les deux îles et sur le territoire de Terre de Haut. Une navette assurera régulièrement le transport inter-îles et un bus assurera la couverture entière de Terre de Haut.

Quand on parle de double insularité, les habitants de Terre de Bas aux Saintes parlent même d'une tri insularité. C'est que pour eux, depuis 2020, la liaison entre les deux îles est devenue particulièrement difficile. Avant la pandémie, trois armateurs se partageaient la desserte des deux îles. Le Covid aidant, ils ont progressivement retiré leurs billes du circuit. Les deux restants ne l'assuraient plus que de manières circonstancielles et selon leurs intérêts du moment.

Les élus de Terre de Bas se sont donc employés à tout mettre en œuvre pour se faire entendre sur ce sujet. Et ils l'ont été puisque, la venue du président de la communauté d'agglomération lui a donc permis d'annoncer la remise en place dès le lundi 13 mai, d'une navette permanente et régulière entre les deux îles. Il imagine déjà qu'elle sera une aide pour l'économie locale, notamment en matière de tourisme, mais aussi pour les collégiens et particulièrement ceux de Terre de Haut qui sont tributaires des heures de la navette.

Pour autant, à Terre de Bas, deux garanties en valent mieux qu'une. La sénatrice Solanges Nadille n'a pas manqué de le rappeler à Thierry Abelli.

La communauté d'agglomérations a aussi mis en place une ligne de bus qui va desservir tout le territoire de Terre de Haut. Un argument important pour les touristes qui visitent l'île.

Et comme à Vieux-Fort, Trois Rivières, Gourbeyre, Bouillante, Baillif et Capesterre-Belle-Eau, un totem d'informations est désormais installé à Terre de Haut pour informer les usagers sur l'heure de passage du bus, sa localisation exacte, ses points d'arrêts, et l'horaire prévisionnel d'arrivée à l'arrêt où l'information est donnée.