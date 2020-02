Bac 2020 : des cours de rattrapage pendant les vacances scolaires

Après plusieurs semaines de grève, l'heure est au rattrapage scolaire pendant les vacances de carnaval. Exemple au Lycée Jardin d'Essai des Abymes, où un planning de cours a été mis en place pour les élèves de Première et de Terminale.

Carole Petit avec Patrice Gonfier et Ludovic Gaydu •

Les vacances scolaires dans l'académie de Guadeloupe ont commencé vendredi soir et pourtant certains établissements n'ont pas fermé. C'est le cas du Lycée Jardin d'Essai aux Abymes. A 8h, des élèves de Terminale scientifique, sont venus au Lycée pour suivre un cours de mathématiques de rattrapage.Tous sont volontaires et ont un seul objectif en tête, réussir leur Bac en fin d'année.Pour, interrogés par Patrice Gonfier et Ludovic Gaydu, "être au Lycée ce matin c'est très important !"D'ailleurs dans cette classe de 32 élèves, 27 étaient présents ce lundi matin. Cette semaine, ils vont suivre deux jours de cours. Un planning de cours a été mis en place, sur l'année, par le conseil pédagogique du Lycée. Il prévoit des cours pendant toutes les vacances scolaires, celles de carnaval mais également celles de Pâques à venir.Pourle retard pris pendant la grève est parfaitement rattrapable.