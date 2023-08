Fusillade au Raizet : 3 blessés, dont un grièvement atteint

C’est presque un guet-apens qui aurait été tendu à un habitant de la résidence Les Quartiers, au Raizet, ce mercredi. Finalement, la rixe qui a éclaté sur place a fait trois blessés, dont un qui a été conduit au CHU dans un état grave.

Guadeloupe La 1ère •

Il semble qu’un règlement de comptes soit à l’origine de la rixe qui a éclaté au Raizet (Les Abymes), au sein de la résidence Les Quartiers, en mi-journée, ce mercredi 16 août 2023. Peu avant 12h30, le Service départemental d’incendie et de secours a été alerté et appelé à intervenir auprès de trois blessés, au sein d’une habitation.

Les pompiers et l’équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont trouvé, sur place, un homme grièvement touché ; il présente de multiples plaies et a dû être acheminé au Centre hospitalier universitaire (CHU) sous escorte policière. Deux autres hommes étaient légèrement blessés, l’un à la main et l’autre à la jambe ; seul le premier a été conduit à l’hôpital.

Une source policière nous a indiqué que deux personnes ont été interpellées, suite à ces faits. Il pourrait s’agir d’un tireur et de son complice, qui attendaient en bas de l’immeuble.